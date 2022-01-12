ВОЗ: Наибольший риск при заражении "омикроном" грозит непривитым и пожилым
Данные категории сталкиваются с более высоким риском тяжёлого течения болезни и смерти.
© Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Не привитые от коронавируса и пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями подвержены наибольшему риску в случае инфицирования омикрон-штаммом. Об этом предупредили глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове и директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан по телеканалу CNBC.
Райан пояснил, что невакцинированные сталкиваются с более высоким риском тяжёлого течения болезни и смерти. В то же время привитые переносят заболевание в лёгкой форме, что является серьёзным аргументом в пользу вакцинации. Мария Ван Керкхове, в свою очередь, добавила, что с повышенной угрозой смерти из-за заражения "омикроном" также сталкиваются пожилые люди и пациенты, у которых есть хоть одно хроническое заболевание.
"Мы знаем, что смертность от "омикрона" увеличивается с возрастом", — отметила она.
При этом Керкхове добавила, что в сравнении с дельта-штаммом от "омикрона" умирает меньше людей, а риск серьёзного течения заболевания и госпитализации ниже. В то же время эпидемиолог рекомендовала не считать этот штамм несерьёзной угрозой.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
Комментариев: 0