Врач Кондрахин рассказал, что при "омикроне" обоняние часто пропадает уже после болезни
Тот факт, что этот вариант ковида быстро распространяется, представляет большую проблему с точки зрения эпидемиологии.
© Pixabay
Излюбленное место локализации штамма коронавируса "омикрон" — это не лёгкие, как у "дельты", а бронхи. В основном заболевание протекает как обычные ОРВИ, при этом необязательно пропадает обоняние. Об этом и других симптомах инфекции "Парламентской газете" рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
По словам специалиста, пациента с "омикроном" беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры. Обоняние при этом не пропадает — этот симптом уже перестал быть определяющим, уточнил Кондрахин. Хотя есть данные, которые говорят, что он может появиться позже — в конце болезни или уже после неё. Кроме того, при "омикроне" не наблюдаются болезненные симптомы со стороны ЖКТ, как при "дельте".
Однако этот штамм более заразен — один человек, инфицированный "омикроном", способен заразить восемь‒девять человек. Тот факт, что этот вариант ковида быстро распространяется, представляет большую проблему с точки зрения эпидемиологии. Ведь чем больше людей заболеет, тем выше вероятность того, что среди них будут "тяжёлые" пациенты.
"Нужно помнить, что есть люди, которые в принципе плохо переносят любую вирусную инфекцию, не только вызванную "омикроном". Если заболеваемость начнёт в разы увеличиваться, то мы неизбежно получим и увеличение нагрузки на систему здравоохранения. Тем, кто ещё не вакцинировался, необходимо это сделать", — отметил Кондрахин.
Напомним, что новый вариант коронавируса — B.1.1.529 — нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. Сейчас число заболевших "омикроном" в нашей стране составляет 305, но в ближайшие 7–10 дней ситуация может ухудшиться. Такая тенденция характерна и для всего мира. Так, например, ВОЗ прогнозирует, что более 50% населения Европы заразится "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.
Комментариев: 0