Врач Кондрахин рассказал, что при "омикроне" обоняние часто пропадает уже после болезни

Излюбленное место локализации штамма коронавируса "омикрон" — это не лёгкие, как у "дельты", а бронхи. В основном заболевание протекает как обычные ОРВИ, при этом необязательно пропадает обоняние. Об этом и других симптомах инфекции "Парламентской газете" рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, пациента с "омикроном" беспокоят насморк, кашель, в течение нескольких дней возможно небольшое повышение температуры. Обоняние при этом не пропадает — этот симптом уже перестал быть определяющим, уточнил Кондрахин. Хотя есть данные, которые говорят, что он может появиться позже — в конце болезни или уже после неё. Кроме того, при "омикроне" не наблюдаются болезненные симптомы со стороны ЖКТ, как при "дельте".

Однако этот штамм более заразен — один человек, инфицированный "омикроном", способен заразить восемь‒девять человек. Тот факт, что этот вариант ковида быстро распространяется, представляет большую проблему с точки зрения эпидемиологии. Ведь чем больше людей заболеет, тем выше вероятность того, что среди них будут "тяжёлые" пациенты.