Минздрав перечислил российские регионы с самой высокой преждевременной смертностью

Самая высокая преждевременная смертность в России зафиксирована на Чукотке, в Чечне и Ненецком автономном округе (НАО). Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава РФ, пишет РИА "Новости".

При подсчёте специалисты использовали систему "Потерянные годы жизни". Согласно полученным данным, на Чукотке этот показатель составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Следом расположились Тува (7,16) и Оренбургская область (6,91).

В лидерах списка оказались Ингушетия (3,59), Адыгея (4,5), Севастополь (4,64), Карачаево-Черкесия (4,69) и Калининградская область (4,86).

В числе самых распространённых причин преждевременной смертности названы болезни системы кровообращения, новообразования, внешние факторы, заболевания органов пищеварения, а также коронавирус.