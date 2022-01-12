Минздрав перечислил российские регионы с самой высокой преждевременной смертностью
В числе самых распространённых причин ранних летальных исходов названы болезни системы кровообращения, новообразования, внешние факторы, заболевания органов пищеварения, а также коронавирус.
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Самая высокая преждевременная смертность в России зафиксирована на Чукотке, в Чечне и Ненецком автономном округе (НАО). Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава РФ, пишет РИА "Новости".
При подсчёте специалисты использовали систему "Потерянные годы жизни". Согласно полученным данным, на Чукотке этот показатель составил 7,76, в Чечне — 7,18, в НАО — 7,17. Следом расположились Тува (7,16) и Оренбургская область (6,91).
В лидерах списка оказались Ингушетия (3,59), Адыгея (4,5), Севастополь (4,64), Карачаево-Черкесия (4,69) и Калининградская область (4,86).
В числе самых распространённых причин преждевременной смертности названы болезни системы кровообращения, новообразования, внешние факторы, заболевания органов пищеварения, а также коронавирус.
Ранее учёные из США выяснили, что оливковое масло снижает риск смерти от рака и других болезней. Специалисты пришли к такому выводу, проанализировав данные многолетних наблюдений за состоянием здоровья более чем 60 тысяч женщин и почти 32 тысяч мужчин.
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