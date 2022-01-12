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"Ъ": X5 Group и "Магнит" ограничат наценки на базовые продукты до 10%

В 2021 году, по данным Росстата, средняя надбавка на эти товары не превышала 15–16%.

12 января, 03:56

© Pixabay

Розничные сети X5 Group и "Магнит" уведомили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) об ограничении наценок на самые дешёвые базовые продукты не более чем на 10% до конца 2022 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на эти компании.

В X5 Group уточнили, что ограничения коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. При этом список конкретных товаров будет определяться каждый месяц.

В свою очередь, в "Магните" подчеркнули, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В них включат вермишель, овощи из "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло, гречку.

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Как отмечает издание, в ФАС подтвердили данную информацию, сейчас она изучается. В 2021 году, по данным Росстата, средняя надбавка на эти товары не превышала 15–16%.

Ранее экономист Руслан Гринберг объяснил, почему не нужно бояться введения в РФ продуктовых карточек. Специалист отметил, что они существуют во многих странах, например в США на них "сидят миллионы".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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