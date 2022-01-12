Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Авария случилась в районе посёлка Кошурниково Курагинского района. Всего в автобусе находилось 15 человек.
© ТАСС / Василий Кузьмиченок
В Красноярском крае пассажирский автобус столкнулся с автомобилем. В результате четыре человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
"В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе посёлка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека", — говорится в сообщении.
Всего в автобусе находилось 15 человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.
9 января сообщалось, что более 230 человек погибло на российских дорогах с начала 2022 года. Количество ДТП возросло из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов страны. Представители МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее за рулём.
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