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Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Авария случилась в районе посёлка Кошурниково Курагинского района. Всего в автобусе находилось 15 человек.

12 января, 03:36

© ТАСС / Василий Кузьмиченок

В Красноярском крае пассажирский автобус столкнулся с автомобилем. В результате четыре человека погибли и трое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе посёлка Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека", — говорится в сообщении.

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Всего в автобусе находилось 15 человек. Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции.

9 января сообщалось, что более 230 человек погибло на российских дорогах с начала 2022 года. Количество ДТП возросло из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов страны. Представители МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее за рулём.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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