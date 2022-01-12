ВОЗ сообщила о рекордных 15 154 666 случаях ковида за неделю

Более 15 млн человек заразилось коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю, это новый антирекорд за всё время пандемии. Количество случаев инфицирования увеличилось по сравнению с предыдущими семью днями на 55%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), добавив, что число летальных исходов выросло на 3%.

"За прошлую неделю (с 3 по 9 января) число новых случаев CoViD-19 резко выросло в мире, поступили сообщения о более 15 млн новых случаев заражения, что представляет собой "55-процентный рост по сравнению с предшествующими семью днями", — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.