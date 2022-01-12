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ВОЗ сообщила о рекордных 15 154 666 случаях ковида за неделю

Больше всего человек заразилось коронавирусом в США — 4 610 359.

12 января, 03:15

© ТАСС / Владимир Гердо

Более 15 млн человек заразилось коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю, это новый антирекорд за всё время пандемии. Количество случаев инфицирования увеличилось по сравнению с предыдущими семью днями на 55%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), добавив, что число летальных исходов выросло на 3%.

"За прошлую неделю (с 3 по 9 января) число новых случаев CoViD-19 резко выросло в мире, поступили сообщения о более 15 млн новых случаев заражения, что представляет собой "55-процентный рост по сравнению с предшествующими семью днями", говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

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Всего за минувшую неделю ковидом заразилось 15 154 666 человек. Скончался 43 461 пациент. О самом большом числе инфицированных сообщили США (4 610 359). Далее следуют Франция (1 597 203, рост на 46%), Великобритания (1 217 258, рост на 10%), Италия (1 014 358, рост на 57%) и Индия (638 872, рост на 524%).

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Напомним, что в последнее время в мире вызывает сильные опасения ситуация со штаммом "омикрон". В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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