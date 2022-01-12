Вильфанд предупредил жителей европейской части РФ о повышении температуры на 20 градусов
Самое сильное потепление будет зафиксировано в центре и на севере территории, отметил метеоролог.
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Жителей центра и севера европейской части России в конце нынешней рабочей недели ожидает повышение температуры на 20 градусов и понижение атмосферного давления на 25–30 миллиметров ртутного столба. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдёт очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днём в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".
Как добавил Вильфанд, такое резкое изменение коснётся почти всей европейской части России: северо-запад, столичный регион, Черноземье, Ростовская область и Краснодарский край, Крым. Однако самое сильное потепление будет зафиксировано в центре и на севере территории.
Ранее стало известно, что прошедший декабрь в Петербурге стал одним из самых холодных за историю наблюдений.
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