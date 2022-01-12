Вильфанд предупредил жителей европейской части РФ о повышении температуры на 20 градусов

"Начиная с четверга в центр Европейской России перемещается не просто область низкого давления, а мощнейший циклон. Сегодня он находится над Гренландией, но в ночь на пятницу он приблизится к Москве, чуть восточнее. Тут произойдёт очень резкое понижение давления. До четверга включительно будет высокое давление, а за сутки оно снизится на 25–30 миллиметров, а температура повысится на 20 градусов. Днём в пятницу-четверг будет уже около нуля градусов", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".