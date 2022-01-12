Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского
Журналист умер на отдыхе в Доминикане. Врачи пытались спасти, но так и не смогли.
Михаил Зеленский © Кадр видео YouTube / "Россия 1"
По предварительным данным, российский телеведущий Михаил Зеленский умер в результате инсульта. Об этом сообщили его коллеги в телеграм-канале "Вести ФМ".
"Многие из нашей редакции были знакомы с Михаилом лично. Просто невозможно поверить в то, что его больше нет. Всего-то 46 лет. Всё произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным, инсульт", — говорится в сообщении.
Напомним, о смерти Зеленского изначально сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия Культура" Александр Ефимович.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1992 году он поступил сразу в два вуза — Хабаровский медицинский институт и Хабаровский институт физкультуры на факультет "Спортивный менеджмент". Затем Зеленский учился в столичном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсах телерадиоведущих. С 1997 года работал на радио "Ностальжи", также вёл выпуски новостей на ТВЦ. Впоследствии Зеленский был ведущим программы "Вести" на РТР и телеканале "Культура". С 4 апреля 2011 года по 30 апреля 2013 года вёл программу "Прямой эфир" на канале "Россия-1".
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