Названа предварительная причина смерти телеведущего Михаила Зеленского

По предварительным данным, российский телеведущий Михаил Зеленский умер в результате инсульта. Об этом сообщили его коллеги в телеграм-канале "Вести ФМ".

"Многие из нашей редакции были знакомы с Михаилом лично. Просто невозможно поверить в то, что его больше нет. Всего-то 46 лет. Всё произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным, инсульт", — говорится в сообщении.