Житель Алма-Аты показал видео спасения силовиков из полыхающего здания акимата © Instagram / damir.amanzho1ov

Житель Алма-Аты Дамир Аманжолов рассказал, как выводил силовиков из горящего акимата, тушил пожары и отбивал город у мародёров. Соответствующие видео он опубликовал в своём "Инстаграме".

Когда в Алма-Ате начались протесты, мужчина первым делом поехал к акимату, ведь он знал, что здание обороняли его сослуживцы. Необходимо было срочно выяснить, где именно они находятся, так как вся мэрия была охвачена огнём. В итоге Дамир нашёл в подвале акимата людей, которые хотели поджечь дверь помещения, где скрывались правоохранители.

"Дальше в подвале мы объединились, кто пришёл наводить порядок. И выгнали на улицу людей с оружием, которые пришли избивать и стрелять", — подчеркнул Аманжолов.

На улице он собрал гражданскую одежду и дал переодеться военным и полицейским, чтобы они слились с толпой. По его словам, бунтовщики пребывали в эйфории, и их нельзя было остановить. Дальше начался штурм. Люди старались покинуть горящее здание, в котором невозможно было дышать.

"Мы быстро начали вытаскивать пацанов, снимать экипировку и выводить. Но не всё было так просто. Люди видели, что мы делаем, и думали, что мы сотрудники и работаем в гражданской одежде. Дальше я получил первый выстрел в ногу. Благо это была резиновая пуля", — поделился мужчина.

Затем с группой неравнодушных жителей он участвовал в борьбе с мародёрами. Они отстояли несколько магазинов и близлежащих ресторанов. В тот же день Дамир вместе с другими алмаатинцами тушил пожары, а позже появилась информация о захвате самолёта.