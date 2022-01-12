"Выгнали на улицу людей, которые пришли избивать и стрелять": Житель Алма-Аты показал видео спасения силовиков из полыхающего здания акимата
По словам Дамира Аманжолова, протестующие пытались поджечь дверь подвала, где скрывались военные и полицейские. Мужчина отметил, что бунтовщики пребывали в эйфории, и их нельзя было остановить.
Пожар в акимате Алма-Аты © ТАСС / Валерий Шарифулин
Житель Алма-Аты показал видео спасения силовиков из полыхающего здания акимата © Instagram / damir.amanzho1ov
Житель Алма-Аты Дамир Аманжолов рассказал, как выводил силовиков из горящего акимата, тушил пожары и отбивал город у мародёров. Соответствующие видео он опубликовал в своём "Инстаграме".
Когда в Алма-Ате начались протесты, мужчина первым делом поехал к акимату, ведь он знал, что здание обороняли его сослуживцы. Необходимо было срочно выяснить, где именно они находятся, так как вся мэрия была охвачена огнём. В итоге Дамир нашёл в подвале акимата людей, которые хотели поджечь дверь помещения, где скрывались правоохранители.
"Дальше в подвале мы объединились, кто пришёл наводить порядок. И выгнали на улицу людей с оружием, которые пришли избивать и стрелять", — подчеркнул Аманжолов.
На улице он собрал гражданскую одежду и дал переодеться военным и полицейским, чтобы они слились с толпой. По его словам, бунтовщики пребывали в эйфории, и их нельзя было остановить. Дальше начался штурм. Люди старались покинуть горящее здание, в котором невозможно было дышать.
"Мы быстро начали вытаскивать пацанов, снимать экипировку и выводить. Но не всё было так просто. Люди видели, что мы делаем, и думали, что мы сотрудники и работаем в гражданской одежде. Дальше я получил первый выстрел в ногу. Благо это была резиновая пуля", — поделился мужчина.
Затем с группой неравнодушных жителей он участвовал в борьбе с мародёрами. Они отстояли несколько магазинов и близлежащих ресторанов. В тот же день Дамир вместе с другими алмаатинцами тушил пожары, а позже появилась информация о захвате самолёта.
"Поступила информация, что захватили самолёт. Наша цель была любой ценой отбить от мародёров аэропорт и самолёты... Аэропорт спасали как могли. Думаю, мы сделали всё, что было в наших руках", — рассказал житель Алма-Аты.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. 11 декабря президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод контингента ОДКБ начнётся 13-го числа. По его словам, основная миссия успешно завершена. Операция по выводу войск займёт не более десяти дней, добавил Токаев.
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