В горсовете Киева вслед за Ровно и Львовом предложили переименовать Россию в Московию

Фракция партии "Голос" предложила депутатам городского совета Киева поддержать проект постановления о переименовании России в Московию. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагает инициировать восстановление исторической справедливости и использование на территории Украины исторического названия "Московия" для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории", — заявили представители пресс-службы политсилы в "Фейсбуке".

Киевский совет стал третьим украинским органом местной власти, который хочет переименовать Россию. В декабре 2021 года аналогичное предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому направил Львовский облсовет. Это получилось сделать лишь со второго раза, поскольку на заседании 7 декабря за инициативу проголосовало слишком мало депутатов. А 17 декабря за переименование проголосовали депутаты Ровенского облсовета.