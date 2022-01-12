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В горсовете Киева вслед за Ровно и Львовом предложили переименовать Россию в Московию

Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Голос", созданной музыкантом Святославом Вакарчуком.

12 января, 02:07
<p>Здание горсовета Киева © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CYlKgCSIaG9/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kyiv.rada</a></p>

Здание горсовета Киева © Instagram / kyiv.rada

Фракция партии "Голос" предложила депутатам городского совета Киева поддержать проект постановления о переименовании России в Московию. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Фракция "Голос" в Киевском городском совете зарегистрировала проект решения, которым предлагает инициировать восстановление исторической справедливости и использование на территории Украины исторического названия "Московия" для обозначения государства-агрессора Российской Федерации и его территории", — заявили представители пресс-службы политсилы в "Фейсбуке".

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Киевский совет стал третьим украинским органом местной власти, который хочет переименовать Россию. В декабре 2021 года аналогичное предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому направил Львовский облсовет. Это получилось сделать лишь со второго раза, поскольку на заседании 7 декабря за инициативу проголосовало слишком мало депутатов. А 17 декабря за переименование проголосовали депутаты Ровенского облсовета.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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