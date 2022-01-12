В МВД сообщили, что телефонные мошенники начали прикрываться голосовыми роботами

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве. В ведомстве отметили, что преступная схема проста.

"Вам поступает звонок от банковского робота-помощника. Он сообщает о якобы подозрительных операциях, совершаемых с вашим личным кабинетом (перевод денежных средств / оформление кредита / смена номера телефона, привязанного к личному кабинету, и т.д.). Далее в тональном режиме просят подтвердить операции. В случае вашего отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента", — рассказали в МВД.

Жертвой такой схемы уже стала 32-летняя женщина. Электронный голос по телефону сообщил ей о якобы смене данных в приложении банка, а после переключил на оператора. Неизвестный заявил москвичке, что на её имя взят кредит и для погашения требуется переоформить его на наличные деньги и пополнить указанные счета. Потерпевшая выполнила указания, но затем поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. В кредит она взяла 2,1 млн рублей. Теперь полицейские разыскивают злоумышленников.