"Театральщина": Сенатор США Уорнер назвал санкции против "Северного потока — 2" ударом под дых ФРГ
При этом американский политик подчеркнул, что сама идея трубопровода ему не нравится. Однако ключевой союзник дороже.
© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Американский сенатор Марк Уорнер считает, что законопроект о новых санкциях против "Северного потока — 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом, является предательством Германии. При этом подчеркнул, что негативно относится к газопроводу.
"Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", — приводит слова Уорнера агентство Bloomberg.
Ранее другой американский сенатор — Рэнд Пол — назвал меркантилизмом ввод новых санкций против "Северного потока – 2". По мнению американского политика, введение этих ограничений нанесёт ущерб международному сотрудничеству. Также против санкций выступает и администрация США. Замгоссекретаря по политическим делам Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепе Амос Хохштейн накануне провели брифинг для группы сенаторов-демократов и попытались убедить их отказаться от поддержки законопроекта Круза.
Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.
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