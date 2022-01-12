Американский сенатор Марк Уорнер считает, что законопроект о новых санкциях против "Северного потока — 2", предложенный республиканцем Тедом Крузом, является предательством Германии. При этом подчеркнул, что негативно относится к газопроводу.

"Мне не нравится идея "Северного потока — 2", но идея нанести удар под дых самому ключевому союзнику в нынешней ситуации больше походит на театральщину", — приводит слова Уорнера агентство Bloomberg.