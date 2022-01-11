Генсек СДПГ Кюнерт заявил, что Германия поддерживает "Северный поток – 2"

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддерживает проект газопровода "Северный поток – 2", несмотря на "российскую угрозу в адрес Украины". Об этом заявил генсек партии Кевин Кюнерт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, частое упоминание трубопровода в контексте российско-украинских отношений может "похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу". Также Кюнерт отметил, что для запуска "Северного потока – 2" на данном этапе не хватает только формального одобрения юристов.