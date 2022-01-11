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Генсек СДПГ Кюнерт заявил, что Германия поддерживает "Северный поток – 2"

Политик отметил, что частое упоминание газопровода в контексте российско-украинских отношений может "похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу".

11 января, 19:37

© ТАСС / Пётр Ковалёв

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддерживает проект газопровода "Северный поток – 2", несмотря на "российскую угрозу в адрес Украины". Об этом заявил генсек партии Кевин Кюнерт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы должны оставить позади фундаментальный политический конфликт", сказал Кюнерт.

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По его словам, частое упоминание трубопровода в контексте российско-украинских отношений может "похоронить проекты, которые всегда являлись бельмом на глазу". Также Кюнерт отметил, что для запуска "Северного потока – 2" на данном этапе не хватает только формального одобрения юристов.

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Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил об ошибке с "Северным потоком – 2", угрожающей Германии. По его словам, в условиях резкого роста цен на газ ФРГ нуждается в надёжных поставках энергоносителя.

Напомним, 10 сентября 2021 года "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию компании-оператора Nord Stream 2 AG: ведомство требует, чтобы Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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