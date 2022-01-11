Посол США в РФ Салливан назвал чрезвычайной ситуацию на границе России и Украины

Деэскалации ситуации вокруг Украины не произошло, и это создаёт у руководства США ощущение чрезвычайной ситуации, заявил американский посол в России Джон Салливан.

"На мой взгляд, ситуация на границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ [Уильям] Бёрнс приезжал сюда в самом начале ноября, чтобы выразить наши опасения по поводу обострения ситуации, которую мы наблюдали в прошлом году на границе с Украиной", — сказал дипломат в интервью телеканалу "Дождь"*.

Так посол, в частности, ответил на вопрос, "существует ли опасность массированного вторжения России на Украину".

"Мы считаем это очень реальной угрозой. И деэскалации пока ещё не наблюдается", — подчеркнул Салливан.

По его словам, ситуация вокруг Незалежной обостряется из-за того, что Москва якобы стягивает военных к границе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что на переговорах с США Россия в очередной раз объяснила об отсутствии планов "нападать" на Украину, в связи с этим нет оснований опасаться эскалационного сценария.

Напомним, что в последнее время некоторые западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны, в том числе на Украину. Так, ранее в постпредстве РФ при ООН заявили, что Россия не планирует вторжения в Незалежную, а президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться на Украину.