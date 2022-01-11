Посол США в России Салливан исключил пересмотр принципов приёма новых членов в НАТО
Американский дипломат назвал это делом альянса и стран, желающих присоединиться к организации.
Джон Салливан. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Принципы приёма новых членов в НАТО "не подлежат обсуждению", они не будут пересмотрены, заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он назвал это ключевым вопросом для Североатлантического альянса, комментируя в эфире телеканала "Дождь"* прошедшие в Женеве переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.
"Уже более 70 лет в случае, если стороннее государство решает, что хочет присоединиться к НАТО, альянс обеспечивает процесс рассмотрения вопроса о членстве. И это решение членов НАТО и страны, которая хочет присоединиться, а не другой страны, которая определяет, что правильно для Украины, Грузии и кого угодно", — сказал Салливан.
Напомним, консультации России и США прошли в Женеве 10 января. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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