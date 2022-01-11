Посол США в России Салливан исключил пересмотр принципов приёма новых членов в НАТО

Принципы приёма новых членов в НАТО "не подлежат обсуждению", они не будут пересмотрены, заявил посол США в РФ Джон Салливан. Он назвал это ключевым вопросом для Североатлантического альянса, комментируя в эфире телеканала "Дождь"* прошедшие в Женеве переговоры Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

"Уже более 70 лет в случае, если стороннее государство решает, что хочет присоединиться к НАТО, альянс обеспечивает процесс рассмотрения вопроса о членстве. И это решение членов НАТО и страны, которая хочет присоединиться, а не другой страны, которая определяет, что правильно для Украины, Грузии и кого угодно", — сказал Салливан.