Захарова обратила внимание на противоречия в словах Блинкена о нерушимости границ
Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косова" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств, задалась вопросом дипломат.
Коллаж © LIFE. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ, © Getty Images / Atila Altuntas / Anadolu Agency
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и официальной политикой Вашингтона. На эту тему она высказалась в своём телеграм-канале.
Как напомнила российский дипломат, глава Госдепа ранее заявил, что одной из целей Вашингтона на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности является защита основных принципов международных отношений. В них Блинкен включил недопустимость силового изменения границ, ограничения участия в союзах и установления сфер влияния.
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"Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств? Хотя как они раньше-то могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, раз принципиально против установления сфер влияния", — поинтересовалась Захарова.
Ранее представитель МИД РФ призвала не ориентироваться на заявления США по итогам переговоров в Женеве. По её словам, Вашингтон неоднократно был уличён во вранье, что говорит о некомпетентности и непрофессионализме американских лиц.
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