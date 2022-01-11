Захарова обратила внимание на противоречия в словах Блинкена о нерушимости границ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на противоречие между словами госсекретаря США Энтони Блинкена и официальной политикой Вашингтона. На эту тему она высказалась в своём телеграм-канале.

Как напомнила российский дипломат, глава Госдепа ранее заявил, что одной из целей Вашингтона на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности является защита основных принципов международных отношений. В них Блинкен включил недопустимость силового изменения границ, ограничения участия в союзах и установления сфер влияния.

"Правильно ли мы понимаем, что Вашингтон более не поддерживает "суверенитет Косово" и более не возражает против возвращения Сирии в Лигу арабских государств? Хотя как они раньше-то могли это делать в отношении регионов, к которым не относятся и не имеют международно-правового мандата на урегулирование там конфликтных ситуаций, раз принципиально против установления сфер влияния", — поинтересовалась Захарова.