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Постпред США Смит не видит больших шансов на компромисс с Россией по расширению НАТО

Она подчеркнула, что "любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной", стремящейся к этому.

11 января, 18:29

© Pixabay

Власти США не видят больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО. Об этом в интервью телеканалу CNN заявила постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит.

"В данный момент <…> никто не предлагает изменить политику НАТО в вопросе расширения", — отметила она.

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Кроме того, Смит также подчеркнула, что "любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной", стремящейся к этому. Коснувшись российского проекта соглашений о гарантиях безопасности, которые, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, постпред США при альянсе заметила, что "не видит больших возможностей для компромисса" по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод предложил НАТО для предотвращения войны дать РФ шанс вступить в альянс. Он также подчеркнул, что западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее и при этом культивирует образ России как нечто однозначно злое.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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