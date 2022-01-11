Постпред США Смит не видит больших шансов на компромисс с Россией по расширению НАТО
Она подчеркнула, что "любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной", стремящейся к этому.
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Власти США не видят больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО. Об этом в интервью телеканалу CNN заявила постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит.
"В данный момент <…> никто не предлагает изменить политику НАТО в вопросе расширения", — отметила она.
Кроме того, Смит также подчеркнула, что "любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной", стремящейся к этому. Коснувшись российского проекта соглашений о гарантиях безопасности, которые, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, постпред США при альянсе заметила, что "не видит больших возможностей для компромисса" по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод предложил НАТО для предотвращения войны дать РФ шанс вступить в альянс. Он также подчеркнул, что западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее и при этом культивирует образ России как нечто однозначно злое.
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