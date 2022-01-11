Постпред США Смит не видит больших шансов на компромисс с Россией по расширению НАТО

Власти США не видят больших возможностей для достижения компромисса с Россией по вопросу расширения НАТО. Об этом в интервью телеканалу CNN заявила постоянный представитель Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианна Смит.

"В данный момент <…> никто не предлагает изменить политику НАТО в вопросе расширения", — отметила она.

Кроме того, Смит также подчеркнула, что "любые решения относительно расширения будут приниматься альянсом и страной", стремящейся к этому. Коснувшись российского проекта соглашений о гарантиях безопасности, которые, в частности, предусматривают отказ от расширения НАТО на восток, постпред США при альянсе заметила, что "не видит больших возможностей для компромисса" по данному вопросу.