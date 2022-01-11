Вице-президент Боливии и шесть министров заразились ковидом

В Боливии вице-президент Давид Чокеуанка и главы шести министерств заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация президента страны.

"Сообщаем боливийскому народу, что вице-президент и главы таких министерств, как МИД, МВД, Минобороны, Министерства планирования и развития, Минюста и Минобразования, заболели коронавирусом", — уточнили в администрации главы государства.

Состояние всех членов правительства оценивается как стабильное. Заболевшие политики находятся в изоляции и продолжают работать дистанционно.