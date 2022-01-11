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Вице-президент Боливии и шесть министров заразились ковидом

Их состояние оценивается как стабильное. Заболевшие находятся в изоляции и продолжают работать дистанционно.

11 января, 18:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Боливии вице-президент Давид Чокеуанка и главы шести министерств заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает администрация президента страны.

"Сообщаем боливийскому народу, что вице-президент и главы таких министерств, как МИД, МВД, Минобороны, Министерства планирования и развития, Минюста и Минобразования, заболели коронавирусом", — уточнили в администрации главы государства.

Президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом

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Состояние всех членов правительства оценивается как стабильное. Заболевшие политики находятся в изоляции и продолжают работать дистанционно.

Ранее коронавирус подтвердился у президента Мозамбика Филипе Ньюси и его супруги Исауры. При этом в администрации главы государства уточнили, что ни у него, ни у его жены симптомов болезни нет.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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