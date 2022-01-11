Профессор Воробьёв предупредил о возможности обострения постковидного синдрома при любой простуде

Постковидный синдром может возникнуть как при повторных случаях заражения CoViD-19, так и при заболевании любыми респираторными инфекциями. Об этом россиян предупредил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв.

По его словам, чаще всего синдром возникает спустя два-три месяца после острой фазы коронавируса, а его рецидив может происходить многократно в зависимости от степени поражения внутренних органов.

"Обострение постковидного синдрома возможно при любых повторных заболеваниях, включая респираторные инфекции. Развиться он также может и у вакцинированных после заражения коронавирусом. У них начинают включаться аутоиммунные механизмы, которые влекут за собой микротромбозы, являющиеся ведущим фактором развития постковидного синдрома", — приводит слова врача Ura.ru.