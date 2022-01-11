Профессор Воробьёв предупредил о возможности обострения постковидного синдрома при любой простуде
Чаще всего неприятности возникают спустя два-три месяца после острой фазы коронавируса, а рецидив симптомов может происходить многократно в зависимости от степени поражения внутренних органов.
© Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
Постковидный синдром может возникнуть как при повторных случаях заражения CoViD-19, так и при заболевании любыми респираторными инфекциями. Об этом россиян предупредил председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв.
По его словам, чаще всего синдром возникает спустя два-три месяца после острой фазы коронавируса, а его рецидив может происходить многократно в зависимости от степени поражения внутренних органов.
"Обострение постковидного синдрома возможно при любых повторных заболеваниях, включая респираторные инфекции. Развиться он также может и у вакцинированных после заражения коронавирусом. У них начинают включаться аутоиммунные механизмы, которые влекут за собой микротромбозы, являющиеся ведущим фактором развития постковидного синдрома", — приводит слова врача Ura.ru.
Ранее главный психиатр Минздрава Кекелидзе перечислил признаки постковидного синдрома. По словам специалиста, уже нет сомнений в том, что заболевание CoViD-19 бьёт по центральной нервной системе, поэтому нарушения в её работе наблюдаются чаще всего.
Напомним, что сейчас опасность для мира представляет новый вариант коронавируса — B.1.1.529, который нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, а к концу года таких пациентов стало больше ста. Сейчас число заболевших "омикроном" в нашей стране составляет 305, но в ближайшие 7–10 дней ситуация может ухудшиться. Такая тенденция характерна и для всего мира. Так, например, ВОЗ прогнозирует, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.
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