НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стоимость нефти Brent превысила $83 впервые с 16 ноября

За день стоимость чёрного золота подросла на целых три процента.

11 января, 16:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Впервые с ноября 2021 года стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2022 года достигла $83,25 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Как уточняется, на 19:20 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне $83,3 доллара за баррель (+3%). В последний раз цена фьючерса превышала $83 доллара 16 ноября 2021 года.

В середине января ожидается заметный скачок курса валют: Каких отметок достигнет доллар

В середине января ожидается заметный скачок курса валют: Каких отметок достигнет доллар

До этого средняя цена нефти Urals в 2021 году достигла трёхлетнего максимума. По сравнению с прошлым годом её стоимость выросла более чем на 27 долларов за баррель.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1