Стоимость нефти Brent превысила $83 впервые с 16 ноября

Впервые с ноября 2021 года стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в марте 2022 года достигла $83,25 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Как уточняется, на 19:20 по московскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне $83,3 доллара за баррель (+3%). В последний раз цена фьючерса превышала $83 доллара 16 ноября 2021 года.