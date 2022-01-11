В середине января ожидается заметный скачок курса валют: Каких отметок достигнет доллар 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО. Аналитики считают, что рынки отреагируют на любое из принятых решений. Не исключают и серьёзного скачка курса валют. Что будет с рублём? 10 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие факторы могут изменить вектор движения курса валют

Оценки роста волатильности рубля от декабря на начало 2022 года полностью подтвердились. Такой вывод сделал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Он отметил, что сейчас на рубль оказывает влияние несколько факторов — от геополитики и ускоряющегося монетарного цикла ФРС США до обстановки на сырьевых площадках и жёсткой позиции ЦБ РФ по ключевой ставке. Первая группа факторов против рубля, а последняя априори за.

— При этом закономерно, что напряжённость на внешней орбите порой доминирует в курсе рисковой российской валюты. Неопределённость саммита с НАТО высокая, поэтому рационально дождаться сигналов по факту. Исключать очередного заброса выше 76 за доллар и над 87 по евро нельзя. А справедливый курс рубля находится значительно выше 74,5. Но чтобы валютная пара снова попала туда, нужен спокойный фон, — отметил Михаил Зельцер.

Можно выделить два основных сценария динамики курса рубля в январе 2022 года. Первый — базовый, подразумевающий, что уровень конфронтации России с США в этот период останется на прежнем уровне или даже немного снизится. И второй — альтернативный. Он подразумевает, что уровень конфронтации России с США вырастет. Об этом рассказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

По его словам, в базовом сценарии российская валюта будет склонна к медленному возвращению утраченных в последние несколько месяцев позиций. Помогать будет благоприятная конъюнктура на нефтяном и фондовом рынках. Однако потенциал укрепления рубля ограничен отметками 73,5–74,5 за доллар. Для более существенного роста курса необходима геополитическая разрядка. Пока она не просматривается. Соответственно Александр Розман считает диапазон 74–76 за доллар США наиболее вероятным для курса в январе.

Работа Нью-Йоркской фондовой биржи. Фото © ТАСС / Richard Drew

В альтернативном сценарии, если после переговоров с США и НАТО 10–12 января напряжённость в отношениях с Россией продолжит нарастать, курс российской валюты будет склонен к обновлению минимума 2022 года. Это 77 рублей за доллар. Однако Александр Розман считает, что сильно ниже в январе–феврале 2022 года российская валюта не пойдёт из-за благоприятной конъюнктуры нефтяного и фондового рынка. Наиболее вероятным при таком развитии событий станет диапазон 76–78 рублей за доллар.

— Пока валютная секция эмоциональна и активна. К торгам вернулся основной объём инвесторов, отдыхавших на новогодних каникулах. Их цель — реализовать в котировках весь спектр информации. Именно поэтому сегодня рубль так энергично укрепляется. До середины января будут получены политические ориентиры: будем наблюдать, как пройдут переговоры РФ с ОБСЕ и НАТО. Нефть с большой долей вероятности останется пока в пределах 77–85 рублей за баррель Brent. У рынка присутствует серьёзная фундаментальная опора, — считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Чего стоит опасаться инвесторам

2022 год начался для рубля сразу с внезапных острых негативных событий в Казахстане. На фоне шока доллар взлетел до 77 рублей 6 января, но затем снова пошёл вниз. Рубль возвращается к рубежам 75, хотя и их экономисты не считают высокими и спокойными. Об этом рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

По его словам предстоящая неделя обещает сохранять напряжение на рынках. В среду состоится встреча Совета Россия – НАТО, а в четверг — заседание постоянного Совета ОБСЕ в Вене. Будет обсуждаться риск вооружённого противостояния на российско-украинской границе. Позиции сторон переговоров достаточно жёсткие, предварительные высказывания бескомпромиссны.

— Если не будет достигнуто соглашения, появятся угрозы обещанных новых санкций, усиления военной опасности, рубль ослабнет до 77–78 за доллар. Но, вероятно, какие-то договорённости будут достигнуты, хотя вряд ли удастся полностью разрешить конфликтные вопросы. Возможно, ситуация будет заморожена переносом дальнейших переговоров на будущее. В случае позитива российская валюта получит поддержку, что даст ей возможность вернуться к спокойным значениям начала декабря в районе 73 рублей за доллар. Тем более при поддержке цен нефти Brent, выросших с начала января с 77 выше 81 доллара за баррель. Рынок пока почти не обращает внимание на это, поглощённый наблюдениями за более острыми политическими событиями, — добавил Марк Гойхман.

По его словам, именно их малопредсказуемые результаты станут определяющими в первой половине месяца. На его взгляд, более реалистично выглядит сценарий некоторой разрядки напряжённости. Казахстанский кризис показал опасность войны воочию и стремление избежать такого развития событий. Возможно, это будет относиться и к ситуации вокруг Украины.

— Практические советы обычным людям поэтому сейчас давать сложно. Общее правило между тем остаётся прежним. Свободные сбережения лучше разделить на несколько валют. Например, рубль/доллар/евро в пропорциях 50/30/20 соответственно, — сделал вывод Марк Гойхман.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Схожий прогноз даёт и частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров. Он считает, что, если по итогам саммита РФ – НАТО прозвучат какие-то негативные заявления со стороны альянса, если Белый дом снова начнет инициировать применение новых санкций к России, это однозначно приведёт к снижению курса рубля и росту доллара. До каких значений — сказать сложно, но кратковременное падение отечественной валюты до 77–78 рублей за доллар и 86–87 рублей за евро вполне вероятно. И наоборот: снижение напряжённости в отношениях между двумя странами приведёт к укреплению курса рубля в пределах 73–74 рублей за доллар и 84–85 за евро.

Однако, по его мнению, в дальнейшем, по мере того, как ФРС будет давать сигналы по ужесточению денежно-кредитной политики, валюты развивающихся стран окажутся под давлением. Если ранее ожидалось, что регулятор начнёт повышать ставку не ранее второго полугодия 2022 года, то сейчас почти нет сомнений, что первое повышение произойдет уже в марте. На этом фоне инвесторы начнут выходить из рисковых активов (в том числе и рублевых). Так что укрепление рубля в ближайшее время может оказаться временным явлением. В перспективе первого квартала 2022 года давление на валюту усилится и мы сможем увидеть доллар и евро по более высоким курсам, чем сейчас.

Авторы Нина Важдаева