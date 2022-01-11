Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине

Короткое замыкание в электрооборудовании могло стать причиной возгорания в доме престарелых в подмосковном Пушкине, точную причину установит пожарно-техническая лаборатория после полной ликвидации пожара. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность в электрооборудовании, в частности короткое замыкание электропроводки", — уточнил собеседник агентства.