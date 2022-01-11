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Названа возможная причина пожара в доме престарелых в Пушкине

Из здания были эвакуированы все постояльцы и сотрудники, никто из них не пострадал.

11 января, 16:22

© Vk.com / "Пушкино | Community"

Короткое замыкание в электрооборудовании могло стать причиной возгорания в доме престарелых в подмосковном Пушкине, точную причину установит пожарно-техническая лаборатория после полной ликвидации пожара. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"В качестве основной версии пожара в доме престарелых рассматривается неисправность в электрооборудовании, в частности короткое замыкание электропроводки", уточнил собеседник агентства.

Лайф публикует видео с полыхающим домом престарелых в подмосковном Пушкине

Лайф публикует видео с полыхающим домом престарелых в подмосковном Пушкине

Напомним, частный дом престарелых загорелся в городе Пушкино Московской области. Первое сообщение о возгорании поступило в оперативные службы около 16:30. Из здания были эвакуированы все постояльцы и сотрудники, никто из них не пострадал.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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