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Энергетики посоветовали британцам греться в объятиях кошек и собак, пришлось извиняться

В парламенте назвали советы от компании оскорбительными и попросили взять слова обратно.

11 января, 16:09
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

В Великобритании поставщик энергии Ovo Energy публично извинился за то, что порекомендовал англичанам почаще обнимать своих домашних животных. По мнению компании, так можно сразу убить двух зайцев — согреться и сэкономить на счетах за отопление. Только подобный совет был воспринят в штыки, пишет Financial Times.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти значимые решения по мере приближения к этому энергетическому кризису, и мы признаём, что наши советы были восприняты негативно и были бесполезны. Мы смущены и искренне извиняемся", пояснили в компании.

По данным издания, клиенты Ovo Energy получили советы по электронной почте. Также среди них — употреблять имбирь, надеть свитер и активнее убираться дома, чтобы не мёрзнуть. В британском парламенте назвали список оскорбительным.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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