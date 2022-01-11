Энергетики посоветовали британцам греться в объятиях кошек и собак, пришлось извиняться
В парламенте назвали советы от компании оскорбительными и попросили взять слова обратно.
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В Великобритании поставщик энергии Ovo Energy публично извинился за то, что порекомендовал англичанам почаще обнимать своих домашних животных. По мнению компании, так можно сразу убить двух зайцев — согреться и сэкономить на счетах за отопление. Только подобный совет был воспринят в штыки, пишет Financial Times.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти значимые решения по мере приближения к этому энергетическому кризису, и мы признаём, что наши советы были восприняты негативно и были бесполезны. Мы смущены и искренне извиняемся", — пояснили в компании.
По данным издания, клиенты Ovo Energy получили советы по электронной почте. Также среди них — употреблять имбирь, надеть свитер и активнее убираться дома, чтобы не мёрзнуть. В британском парламенте назвали список оскорбительным.
Напомним, цены на газ начали расти ещё в начале осени. Президент России Владимир Путин раскритиковал власти ЕС за отказ от долгосрочных контрактов и переход на рыночные отношения, что повлекло энергетический кризис в Европе.
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