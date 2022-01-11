В четырёх регионах начались учения со стрельбами с участием 3000 военнослужащих

Около трёх тысяч военнослужащих участвуют в боевых учениях в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа. В манёврах задействовано около трёхсот единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также стрелковое вооружение.

"Каждое подразделение завершит манёвры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров", — приводит заявление ведомства "Интерфакс".

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объяснил открытость армии России перед иностранными журналистами. По словам генерала, если оставаться закрытыми и позволить иностранцам самим освещать военные кампании, возникнет много негативной и недостоверной информации.