В четырёх регионах начались учения со стрельбами с участием 3000 военнослужащих
В манёврах также задействовано около трёхсот единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-2.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Около трёх тысяч военнослужащих участвуют в боевых учениях в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа. В манёврах задействовано около трёхсот единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также стрелковое вооружение.
"Каждое подразделение завершит манёвры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров", — приводит заявление ведомства "Интерфакс".
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