Отец Алисы Тепляковой назвал преступлением раскрытие МГУ данных о её успеваемости

Отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений прокомментировал публикацию учебного заведения об успеваемости его несовершеннолетней дочери, назвав эти сообщения преступлением со стороны факультета психологии Московского государственного университета.

"Это, вообще, преступление со стороны факультета психологии. Он считает, что в нашей стране многодетная семья и вообще простые люди не имеют никаких прав, поэтому, видимо, законы не для них написаны. Они пытаются нас травить, всячески преследовать. Мы отправляли неоднократно в разные издания официальные ответы должностных лиц. В одном из ответов замдекана факультета психологии утверждается, что мама Алисы — это никто. И что для неё персональные данные ребёнка разглашаться не будут. Она якобы не заказчик и не сторона договора", — возмутился Евгений в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам отца Алисы Тепляковой, факультет психологии заявил об отсутствии индивидуального учебного плана у девочки-вундеркинда, а также об отказе предоставлять ей его после сдачи экзаменов. Он отметил, что любые персональные данные ребёнка должны охраняться законом, поэтому со стороны родителей направлены запросы во все соответствующие органы с просьбой предоставить правовую оценку.