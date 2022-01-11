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Лайф публикует видео с полыхающим домом престарелых в подмосковном Пушкине

Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Огонь быстро распространяется и уже охватил крышу и второй этаж здания.

11 января, 15:44

Частный дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкине. Видео © LIFE

Частный дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкине. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео из подмосковного города Пушкино, где произошло возгорание в доме престарелых. Как уточнил источник, пожар случился в двухэтажном доме по адресу улица Школьная, 41б, персонал и постояльцы выведены в безопасное место.

"Огонь охватил крышу и второй этаж. По предварительной информации, общая площадь возгорания около 500 квадратных метров. Из здания эвакуировано 46 пожилых постояльцев и 13 человек персонала. На место прибыло около 20 машин скорой помощи", — сообщил собеседник Лайфа.

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Как уточняется, вышедших на улицу постояльцев дома престарелых пожарные посадили в свои автомобили. Когда прибудет автобус из Ивантеевки, их направят в место временного размещения. Пока этот вопрос обсуждается в администрации района.

Напомним, частный дом престарелых загорелся в городе Пушкино Московской области. Первое сообщение о возгорании поступило в оперативные службы около 16:30.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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