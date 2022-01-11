Лайф публикует видео с полыхающим домом престарелых в подмосковном Пушкине

Частный дом престарелых загорелся в подмосковном Пушкине. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео из подмосковного города Пушкино, где произошло возгорание в доме престарелых. Как уточнил источник, пожар случился в двухэтажном доме по адресу улица Школьная, 41б, персонал и постояльцы выведены в безопасное место.

"Огонь охватил крышу и второй этаж. По предварительной информации, общая площадь возгорания около 500 квадратных метров. Из здания эвакуировано 46 пожилых постояльцев и 13 человек персонала. На место прибыло около 20 машин скорой помощи", — сообщил собеседник Лайфа.

Как уточняется, вышедших на улицу постояльцев дома престарелых пожарные посадили в свои автомобили. Когда прибудет автобус из Ивантеевки, их направят в место временного размещения. Пока этот вопрос обсуждается в администрации района.