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МВД сообщило о восстановлении работы сервисов ГИБДД

Ранее были перебои, связанные с приведением ПО в соответствие с требованиями безопасности.

11 января, 15:55

Фото © Pixabay

В МВД России заявили о полном восстановлении штатной работы всех онлайн-сервисов Госавтоинспекции после завершения обновления программного обеспечения, сообщается на портале "МВД медиа".

"Технические специалисты завершили работу по обновлению программного обеспечения официального сайта Госавтоинспекции в соответствии с требованиями безопасности. Все онлайн-сервисы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Согласно заявлению ведомства, сейчас на сервис проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения в минуту приходит более 2,5 тысячи запросов, в целом на все онлайн-сервисы официального сайта Госавтоинспекции в данный момент поступает свыше 40 тысяч запросов в минуту.

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Ранее в МВД России сообщили о перебоях в функционировании официального сайта ГИБДД в связи с работами специалистов ведомства по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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