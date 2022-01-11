МВД сообщило о восстановлении работы сервисов ГИБДД

В МВД России заявили о полном восстановлении штатной работы всех онлайн-сервисов Госавтоинспекции после завершения обновления программного обеспечения, сообщается на портале "МВД медиа".

"Технические специалисты завершили работу по обновлению программного обеспечения официального сайта Госавтоинспекции в соответствии с требованиями безопасности. Все онлайн-сервисы работают в штатном режиме", — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Согласно заявлению ведомства, сейчас на сервис проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения в минуту приходит более 2,5 тысячи запросов, в целом на все онлайн-сервисы официального сайта Госавтоинспекции в данный момент поступает свыше 40 тысяч запросов в минуту.