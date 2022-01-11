Нового главу Европарламента вместо умершего Сассоли изберут 18 января
На ближайшую неделю функции спикера перейдут к первому вице-председателю ЕП Роберте Метсоле. Она же основной претендент на освободившийся пост.
Европейский парламент в Страсбурге в ходе пленарной сессии © Wikipedia.org / Diliff
Выборы нового главы Европарламента вместо ушедшего из жизни Давида Сассоли запланированы на 18 января. Об этом говорится в распространённом во вторник сообщении пресс-службы парламента. На ближайшую неделю функции спикера перейдут к первому заму Роберте Метсоле — это 42-летняя представительница Мальты в законодательном и представительном органе ЕС.
Сассоли умер всего за несколько дней до истечения срока своих полномочий. 705 депутатов должны избрать его преемника на следующей неделе в Страсбурге. Фаворитом европейские СМИ называют именно Метсолу.
"Согласно действующему уставу Европейского парламента, временно функции председателя будет выполнять первый заместитель главы института вплоть до выборов нового председателя. Как и предполагалось изначально до внезапной кончины Сассоли, выборы нового председателя ЕП для второго срока состоятся 18 января в ходе пленарной сессии в Страсбурге", — указано в документе.
Напомним, что председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет в ночь на 11 января. Он умер в больнице, куда его госпитализировали в конце декабря из-за осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы. Сассоли был членом итальянской левоцентристской Демократической партии и занимал пост спикера Европейского парламента с 3 июля 2019 года.
Политика похоронят в Риме в пятницу, 14 января.
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