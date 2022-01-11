Нового главу Европарламента вместо умершего Сассоли изберут 18 января

Выборы нового главы Европарламента вместо ушедшего из жизни Давида Сассоли запланированы на 18 января. Об этом говорится в распространённом во вторник сообщении пресс-службы парламента. На ближайшую неделю функции спикера перейдут к первому заму Роберте Метсоле — это 42-летняя представительница Мальты в законодательном и представительном органе ЕС.

Сассоли умер всего за несколько дней до истечения срока своих полномочий. 705 депутатов должны избрать его преемника на следующей неделе в Страсбурге. Фаворитом европейские СМИ называют именно Метсолу.

"Согласно действующему уставу Европейского парламента, временно функции председателя будет выполнять первый заместитель главы института вплоть до выборов нового председателя. Как и предполагалось изначально до внезапной кончины Сассоли, выборы нового председателя ЕП для второго срока состоятся 18 января в ходе пленарной сессии в Страсбурге", — указано в документе.

Напомним, что председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет в ночь на 11 января. Он умер в больнице, куда его госпитализировали в конце декабря из-за осложнения, связанного с дисфункцией иммунной системы. Сассоли был членом итальянской левоцентристской Демократической партии и занимал пост спикера Европейского парламента с 3 июля 2019 года.