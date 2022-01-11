В Греции арестован обвиняемый в убийстве киллера Солоника и фотомодели Котовой в 1997 году

В Греции арестовали 48-летнего гражданина Греции, выходца из Грузии, обвиняемого в причастности к убийству в 1997 году российского рецидивиста Александра Солоника и приехавшей к нему российской фотомодели Светланы Котовой, сообщила газета "Катимерини".

Мужчину задержали в понедельник днём в международном аэропорту Македония в Салониках по прибытии на самолёте с Кипра. По сведениям местной полиции, это 48-летний гражданин Греции родом из Грузии. Как выяснилось, греческая прокуратура выписала ордер на его арест.

Напомним, что Александр Солоник был одним из самых разыскиваемых Интерполом преступником. В 1995 году он сбежал из "Матросской Тишины". Его нашли убитым в феврале 1997 года в пригороде Афин. В мае того же года недалеко от виллы Солоника обнаружили расчленённое тело фотомодели, "мисс Россия – 96" Светланы Котовой.