Эксперт Горин рассказал, в какие страны можно отправиться после ревакцинации "Спутником лайт"

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, в какие страны можно отправиться после ревакцинации "Спутником лайт", подчеркнув, что данную вакцину на сегодняшний день пока не принимают многие зарубежные страны, но зато с ней можно поехать в путешествие по популярным направлениям.

"В январе на Кипре принято решение, что, если "Спутник лайт" является ревакцинным после двух доз "Спутника V", российские туристы могут туда отправиться. Кроме того, со "Спутником лайт" доступны Венгрия и Куба, где признаны все наши вакцины", — поделился эксперт в беседе с "Москвой 24".

Однако такие востребованные направления, как, например, Турция и Египет, не пускают граждан, привитых "Спутником лайт", в том числе даже тех, которые вакцинировались названным компонентом в качестве бустерной вакцины спустя полгода после двухфазной прививки. Горин подчеркнул, что многие страны принимают российских туристов, вакцинированных "Спутником V", в их числе Хорватия, Болгария и, собственно, Турция с Египтом.

По словам специалиста, правила въезда в ту или иную страну постоянно меняются, поэтому путешественникам необходимо отслеживать все обновления, чтобы не попасть впросак. Кроме того, он отметил, что при покупке путёвки у туроператора компания, как правило, всегда напоминает клиентам обо всех изменениях.