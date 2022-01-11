Шагает по всей планете: Как "омикрон" после праздников атакует Россию и почему нужно привиться Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что при неблагоприятном сценарии число выявляемых за день случаев заражения коронавирусом в России может стать шестизначным. 11 января, 15:46 Фото © ТАСС / Ковалев Петр

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России было подтверждено 17 525 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 15 830 заболевших. Как заявляют чиновники, эта цифра будет расти, особенно без необходимого уровня коллективного иммунитета, который достигается по эпидемиологическим нормам вакцинацией.

"Омикрон" даёт более короткий инкубационный период, заразившийся сам может стать заразным через день-два после инфицирования. "Омикрон" может вызвать шестизначный суточный прирост заболеваемости по стране Анна Попова Глава Роспотребнадзора

Мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что в столице будет мобилизован коечный фонд в больницах в случае выявления инфицирования новым штаммом коронавируса. Похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда россияне, приехавшие после новогоднего отдыха, привезли в Москву инфекцию. По словам экспертов, новый штамм коронавируса, зародившийся в ЮАР, очень контагиозен (или заразен). А значит, даже один человек, подхвативший его где-нибудь в Куршевеле или на Мальдивах, может передать вирус десяткам, если не сотням человек.

Все эти меры предпринимаются заранее ввиду взрывного роста заболеваемости в других крупных мегаполисах мира. Москва будет в зоне особого риска в течение ближайших семи-десяти дней, когда в городе ожидается наибольший рост числа заболевших. Предпосылки для этого уже есть. Значительное число болеющих в городе на данный момент заражены штаммом "омикрон" Сергей Собянин Мэр Москвы

Всего в России на данный момент уже выявлено 305 случаев заражения штаммом "омикрон", пока в 13 регионах. Именно поэтому, как заявили и глава Роспотребнадзора, и мэр Москвы, могут быть введены новые меры для защиты от распространения эпидемии в нашей стране.

Тем не менее панику поднимать не следует. Все предпринимаемые меры уже отработаны в предыдущие волны пандемии и довольно стандартны, так что можно ожидать, что и со штаммом "омикрон" страна справится. Главный выход — вакцинация.

Авторы Алексей Соков