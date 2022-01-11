"Внезапно умер": Украинский телеканал досрочно "похоронил" спикера Рады Руслана Стефанчука
Его фото во время трансляции сопровождалось печальной подписью о скоропостижной смерти.
Украинский телеканал неверно подписал фото спикера © Телеканал "Рада"
Украинский парламентский телеканал "Рада" случайно "отправил на тот свет" спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Во время эфира в кадре появилось его фото с броской подписью "внезапно умер".
Как оказалось, надпись относилась к кончине председателя Европарламента Давида Сассоли. А украинский спикер лишь выражал соболезнования. Казус вызвал недоумение у зрителей. Возможно, кто-то даже успел мысленно попрощаться со Стефанчуком.
Напомним, 68-летний Давид Сассоли скончался накануне. Ранее он был госпитализирован из-за тяжёлых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Выборы нового главы Европарламента запланированы на 18 января.
Комментариев: 0