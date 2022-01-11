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"Внезапно умер": Украинский телеканал досрочно "похоронил" спикера Рады Руслана Стефанчука

Его фото во время трансляции сопровождалось печальной подписью о скоропостижной смерти.

11 января, 18:23
<p>Украинский телеканал неверно подписал фото спикера © Телеканал "Рада"</p>

Украинский телеканал неверно подписал фото спикера © Телеканал "Рада"

Украинский парламентский телеканал "Рада" случайно "отправил на тот свет" спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Во время эфира в кадре появилось его фото с броской подписью "внезапно умер".

Как оказалось, надпись относилась к кончине председателя Европарламента Давида Сассоли. А украинский спикер лишь выражал соболезнования. Казус вызвал недоумение у зрителей. Возможно, кто-то даже успел мысленно попрощаться со Стефанчуком.

Названа дата похорон главы Европарламента Давида Сассоли

Названа дата похорон главы Европарламента Давида Сассоли

Напомним, 68-летний Давид Сассоли скончался накануне. Ранее он был госпитализирован из-за тяжёлых осложнений, связанных с нарушениями работы иммунной системы. Выборы нового главы Европарламента запланированы на 18 января.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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