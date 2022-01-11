Украинский парламентский телеканал "Рада" случайно "отправил на тот свет" спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Во время эфира в кадре появилось его фото с броской подписью "внезапно умер".

Как оказалось, надпись относилась к кончине председателя Европарламента Давида Сассоли. А украинский спикер лишь выражал соболезнования. Казус вызвал недоумение у зрителей. Возможно, кто-то даже успел мысленно попрощаться со Стефанчуком.