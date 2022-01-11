Минобороны Армении заявило о гибели двух военных в перестрелке с ВС Азербайджана
Баку в свою очередь сообщил о смерти одного военнослужащего сверхсрочной службы.
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Минобороны Армении заявило о гибели двух солдат в ходе перестрелки с ВС Азербайджана в районе восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.
"11 января в результате провокации азербайджанского подразделения на восточной стороне армяно-азербайджанской границы погибли рядовой Артур Артёмович Мхитарян (род. 2002 г.) и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян (род. 2002 год)", — говорится в официальном заявлении ведомства.
Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило о гибели одного военнослужащего сверхсрочной службы в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении границы.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что на трёхсторонней встрече в Брюсселе была подтверждена договорённость с Азербайджаном о перезапуске железной дороги.
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