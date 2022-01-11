Минобороны Армении заявило о гибели двух военных в перестрелке с ВС Азербайджана

Минобороны Армении заявило о гибели двух солдат в ходе перестрелки с ВС Азербайджана в районе восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

"11 января в результате провокации азербайджанского подразделения на восточной стороне армяно-азербайджанской границы погибли рядовой Артур Артёмович Мхитарян (род. 2002 г.) и младший сержант Рудик Рафикович Гарибян (род. 2002 год)", — говорится в официальном заявлении ведомства.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь сообщило о гибели одного военнослужащего сверхсрочной службы в результате обстрела с армянской стороны на кельбаджарском направлении границы.