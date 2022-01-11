Депутат Государственной думы Алексей Веллер в беседе с Лайфом возмутился из-за сообщений о задержании его сына Михаила в Мурманске. Парламентарий больше всего недоволен формулировкой "за пьяную езду".

"Вы понимаете, что мой старший сын — взрослый мужчина? Ему 33 года. Это не юноша. У нас это такая редкость, когда кто-то оказывается не совсем трезвым за рулём? К тому же, по моей информации, он не управлял в это время машиной", — отметил Веллер.

По словам депутата, авто стояло на парковке, а его сын находился в машине вместе с женой, с которой в чём-то разбирался. Он рассказал также, что прибор показал у Михаила 0,18 промилле. При этом депутат подчеркнул, что это не было управление в нетрезвом виде, у Михаила не изымали водительские права.

"Административный протокол сотрудники ГИБДД составили. Дальше будут разбираться. Виноват — накажут. Не виноват — не накажут. Такие громкие заголовки: "Задержан за пьяную езду", — подчеркнул Веллер.