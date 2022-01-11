"У него было 0,18 промилле": Депутата ГД Веллера возмутили сообщения о задержании сына "за пьяную езду"
По его словам, машина стояла на парковке, а мужчина с женой в салоне в чём-то разбирались.
Депутат Госдумы Алексей Веллер. Фото © Государственная дума Федерального собрания РФ
Депутат Государственной думы Алексей Веллер в беседе с Лайфом возмутился из-за сообщений о задержании его сына Михаила в Мурманске. Парламентарий больше всего недоволен формулировкой "за пьяную езду".
"Вы понимаете, что мой старший сын — взрослый мужчина? Ему 33 года. Это не юноша. У нас это такая редкость, когда кто-то оказывается не совсем трезвым за рулём? К тому же, по моей информации, он не управлял в это время машиной", — отметил Веллер.
По словам депутата, авто стояло на парковке, а его сын находился в машине вместе с женой, с которой в чём-то разбирался. Он рассказал также, что прибор показал у Михаила 0,18 промилле. При этом депутат подчеркнул, что это не было управление в нетрезвом виде, у Михаила не изымали водительские права.
"Административный протокол сотрудники ГИБДД составили. Дальше будут разбираться. Виноват — накажут. Не виноват — не накажут. Такие громкие заголовки: "Задержан за пьяную езду", — подчеркнул Веллер.
Напомним, что ранее в России вступил в силу закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей ПДД. Помимо тюремного срока предусматривается крупный денежный штраф или обязательные общественные работы. Так, за неоднократный выезд на встречку или превышение скорости более чем на 60 километров в час водителю грозит лишение свободы сроком на три года, а также штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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