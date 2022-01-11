НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане

Сейчас разрабатывается план по передаче таких объектов правоохранительным органам страны.

11 января, 17:32

© Минобороны РФ

Сердюков: Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане. Видео © Минобороны РФ

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные в Казахстан после обращения президента страны из-за масштабных беспорядков, взяли под охрану за сутки пять социально значимых объектов. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"За последние сутки подразделениями миротворцев ОДКБ принято под охрану ещё пять социально значимых объектов", — уточнил Сердюков.

По его словам, сейчас командование сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам республики. Сердюков отметил, что после выполнения поставленных задач будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.

Песков: Решение о выводе миротворцев является прерогативой Казахстана

Песков: Решение о выводе миротворцев является прерогативой Казахстана

Ранее, в понедельник, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня. По его словам, операция по возвращению войск в пункты постоянной дислокации займёт не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1