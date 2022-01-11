Сердюков: Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане. Видео © Минобороны РФ

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные в Казахстан после обращения президента страны из-за масштабных беспорядков, взяли под охрану за сутки пять социально значимых объектов. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"За последние сутки подразделениями миротворцев ОДКБ принято под охрану ещё пять социально значимых объектов", — уточнил Сердюков.