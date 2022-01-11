Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане
Сейчас разрабатывается план по передаче таких объектов правоохранительным органам страны.
© Минобороны РФ
Сердюков: Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане. Видео © Минобороны РФ
Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), переброшенные в Казахстан после обращения президента страны из-за масштабных беспорядков, взяли под охрану за сутки пять социально значимых объектов. Об этом заявил командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"За последние сутки подразделениями миротворцев ОДКБ принято под охрану ещё пять социально значимых объектов", — уточнил Сердюков.
По его словам, сейчас командование сил ОДКБ совместно с Минобороны Казахстана разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам республики. Сердюков отметил, что после выполнения поставленных задач будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолётами военно-транспортной авиации ВКС России.
Ранее, в понедельник, президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод контингента ОДКБ из Казахстана начнётся через два дня. По его словам, операция по возвращению войск в пункты постоянной дислокации займёт не более десяти дней. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заметил, что миротворцы завершат миссию после полной стабилизации обстановки в республике.
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