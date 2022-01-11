Блёданс раскритиковала дочь Турецкого за аборт из-за синдрома Дауна у будущего ребёнка

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс осудила дочь Михаила Турецкого, основателя хора, за решение сделать аборт из-за возможного рождения ребёнка с синдромом Дауна. У самой Блёданс растёт "особенный" сын, и слова Натальи Турецкой, назвавшей своё решение гуманным и правильным, показались ей оскорбительными.

"За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сториз пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?" — ответила Блёданс в "Инстаграме" на просьбу пользователей пожалеть девушку.

Актриса уверена, что Турецкая подаёт ужасный пример молодым матерям. Она напомнила, что дочь знаменитого хормейстера долго ждала этого ребёнка и делилась с подписчиками каждым шагом на пути к беременности и во время неё. Турецкая ответила, что никого не призывает к абортам, но у неё уже есть двое детей, работа, своя жизнь — и всё это требует времени, написала она в "Инстаграме". Сейчас её страница закрыта.