Звёздный адвокат Добровинский оценил шансы Ефремова выйти по УДО
В беседе с Лайфом он отметил, что разговоры об условно-досрочном освобождении могут идти только из-за безграмотности защитников актёра.
Александр Добровинский. Фото © Instagram / alexanderdobrovinsky
Юрист Александр Добровинский прокомментировал предложение о том, чтобы досрочно освободить отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова по УДО.
"Разговоры об УДО могут идти только из-за безграмотности адвокатов Ефремова, поскольку ещё даже не наступил срок, на котором можно ходатайствовать об УДО. А в соответствии со ст. 15 ч. 4 преступление, совершённое Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания", — объяснил юрист в беседе с Лайфом.
Ранее о том, чтобы выпустить Михаила Ефремова по УДО, попросил актёр Борис Щербаков. По словам народного артиста России, его коллега уже получил достаточное наказание.
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
Лента новостей
Блёданс раскритиковала дочь Турецкого за аборт из-за синдрома Дауна у будущего ребёнка
сегодня в 16:58
Профессор Воробьёв предупредил о возможности обострения постковидного синдрома при любой простуде
сегодня в 16:52
В Греции арестован обвиняемый в убийстве киллера Солоника и фотомодели Котовой в 1997 году
сегодня в 16:43
Комментариев: 0