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Звёздный адвокат Добровинский оценил шансы Ефремова выйти по УДО

В беседе с Лайфом он отметил, что разговоры об условно-досрочном освобождении могут идти только из-за безграмотности защитников актёра.

11 января, 17:17
<p><em style="font-style: italic;">Александр Добровинский.</em> Фото © Instagram / alexanderdobrovinsky</p>

Александр Добровинский. Фото © Instagram / alexanderdobrovinsky

Юрист Александр Добровинский прокомментировал предложение о том, чтобы досрочно освободить отбывающего тюремный срок за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова по УДО.

"Разговоры об УДО могут идти только из-за безграмотности адвокатов Ефремова, поскольку ещё даже не наступил срок, на котором можно ходатайствовать об УДО. А в соответствии со ст. 15 ч. 4 преступление, совершённое Михаилом Ефремовым, относится к тяжким. УДО возможно только после отбытия не менее половины срока наказания", — объяснил юрист в беседе с Лайфом.

Михаил Ефремов должен налоговой 118 тысяч, но вряд ли сможет выплатить их из тюрьмы

Михаил Ефремов должен налоговой 118 тысяч, но вряд ли сможет выплатить их из тюрьмы

Ранее о том, чтобы выпустить Михаила Ефремова по УДО, попросил актёр Борис Щербаков. По словам народного артиста России, его коллега уже получил достаточное наказание.

Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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