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Тела отца и его убитого пятилетнего сына нашли в запертой квартире в Кировской области

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.

11 января, 17:34
<p>Фото © <a href="https://kirov.sledcom.ru/news/item/1646211/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Кировской области</a></p>

Фото © СУ СК РФ по Кировской области

В Кировской области пятилетней ребёнок и его отец найдены мёртвыми в запертой изнутри квартире. На теле мальчика ножевые ранения, у мужчины видимых признаков насильственной смерти нет, сообщает региональное СУ СК России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура области взяла под контроль ход расследования преступления против малолетнего ребёнка.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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