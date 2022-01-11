Тела отца и его убитого пятилетнего сына нашли в запертой квартире в Кировской области
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.
В Кировской области пятилетней ребёнок и его отец найдены мёртвыми в запертой изнутри квартире. На теле мальчика ножевые ранения, у мужчины видимых признаков насильственной смерти нет, сообщает региональное СУ СК России.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура области взяла под контроль ход расследования преступления против малолетнего ребёнка.
Ранее Лайф писал, что в Москве 15-летняя девочка набрала вес после новогодних праздников и решила похудеть с помощью мочегонных таблеток. В результате её доставили в больницу с обмороком и неподтверждённой эпилепсией.
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