Тела отца и его убитого пятилетнего сына нашли в запертой квартире в Кировской области

В Кировской области пятилетней ребёнок и его отец найдены мёртвыми в запертой изнутри квартире. На теле мальчика ножевые ранения, у мужчины видимых признаков насильственной смерти нет, сообщает региональное СУ СК России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Прокуратура области взяла под контроль ход расследования преступления против малолетнего ребёнка.