Политолог Сарым назвал нового премьера Казахстана человеком с железной дисциплиной

Алихан Смаилов — это наиболее приемлемая кандидатура на пост премьер-министра Казахстана. В этом уверен политолог Айдос Сарым. Он назвал Смаилова человеком с железной дисциплиной, въедливым и дотошным, перед которым теперь стоят задачи выстроить диалог с населением. Эти же цели и у нового правительства.

"Сейчас многие скажут, что в составе правительства ничего не изменилось, но, мне кажется, вопрос в политической воле и в том, что сейчас период чрезвычайного положения, к тому же зима, поэтому прерывать управленческие связи, выбивать из колеи было бы чревато на самом деле... Нужна стабильная власть. Сейчас, думаю, необходимо выстраивать коммуникативную часть", — пояснил политолог в беседе с РИА "Новости".

По мнению эксперта, новое правительство займётся реализацией принятых ранее программ. Необходимо обеспечить последовательность их выполнения. Всё это Сарым назвал переходным периодом.