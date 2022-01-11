Политолог Сарым назвал нового премьера Казахстана человеком с железной дисциплиной
Эксперт считает, что на фоне таких потрясений республике необходима стабильная власть.
Алихан Смаилов. Фото © Twitter / alikhansmailov
Алихан Смаилов — это наиболее приемлемая кандидатура на пост премьер-министра Казахстана. В этом уверен политолог Айдос Сарым. Он назвал Смаилова человеком с железной дисциплиной, въедливым и дотошным, перед которым теперь стоят задачи выстроить диалог с населением. Эти же цели и у нового правительства.
"Сейчас многие скажут, что в составе правительства ничего не изменилось, но, мне кажется, вопрос в политической воле и в том, что сейчас период чрезвычайного положения, к тому же зима, поэтому прерывать управленческие связи, выбивать из колеи было бы чревато на самом деле... Нужна стабильная власть. Сейчас, думаю, необходимо выстраивать коммуникативную часть", — пояснил политолог в беседе с РИА "Новости".
По мнению эксперта, новое правительство займётся реализацией принятых ранее программ. Необходимо обеспечить последовательность их выполнения. Всё это Сарым назвал переходным периодом.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Смаилова премьер-министром республики. Позднее был объявлен состав нового правительства. Предыдущее распущено 5 января на фоне массовых протестов. Министры иностранных дел и обороны Казахстана сохранили свои посты.
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