В Туркмении госучреждения обязали сменить портреты президента из-за цвета пиджака
Все чиновники, учителя и руководители предприятий должны поменять фото главы республики за свой счёт.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ/
Чиновники, учителя и руководители предприятий в Лебапском велаяте Туркмении до 15 января за свои деньги должны обновить портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает "Радио Азалтык"* со ссылкой на своего корреспондента в регионе.
В республике с момента обретения ею независимости часто требовалась смена портретов туркменского лидера. Однако, по словам педагогов, новое изображение политика для школьных классов отличается от старого лишь цветом пиджака.
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"На новом снимке костюм президента тёмно-синий. И это всё. На фото 2021 года его костюм был чернильно-чёрным. Сейчас он изображен в тёмно-синем костюме", — сообщил изданию один из местных бюджетников.
Что касается цены портретов, то во всех магазинах страны официально установленный вариант вместе с рамкой стоит около 100 манатов (более двух тысяч рублей), а без рамки — 60 манатов (более одной тысячи рублей). При этом многие хотят сэкономить и вешают новую фотографию со старой окантовкой. Как уточняется, обновить необходимо и крупные портреты, которые висят на входе в госучреждения. Цена таких фото может достигать 150 манатов (более трёх тысяч рублей).
* Подразделение "Радио Свобода", включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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