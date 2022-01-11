В Туркмении госучреждения обязали сменить портреты президента из-за цвета пиджака

Чиновники, учителя и руководители предприятий в Лебапском велаяте Туркмении до 15 января за свои деньги должны обновить портреты президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает "Радио Азалтык"* со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

В республике с момента обретения ею независимости часто требовалась смена портретов туркменского лидера. Однако, по словам педагогов, новое изображение политика для школьных классов отличается от старого лишь цветом пиджака.

"На новом снимке костюм президента тёмно-синий. И это всё. На фото 2021 года его костюм был чернильно-чёрным. Сейчас он изображен в тёмно-синем костюме", — сообщил изданию один из местных бюджетников.

Что касается цены портретов, то во всех магазинах страны официально установленный вариант вместе с рамкой стоит около 100 манатов (более двух тысяч рублей), а без рамки — 60 манатов (более одной тысячи рублей). При этом многие хотят сэкономить и вешают новую фотографию со старой окантовкой. Как уточняется, обновить необходимо и крупные портреты, которые висят на входе в госучреждения. Цена таких фото может достигать 150 манатов (более трёх тысяч рублей).

Ранее в Посольстве Туркмении опровергли слухи об ухудшении здоровья президента.