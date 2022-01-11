"Аэрофлот" заявил о возобновлении рейсов ещё в три города Казахстана
При этом из-за действующих ограничений на территории страны некоторые полёты будут временно выполняться по скорректированному графику.
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В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что уже в эти выходные будут возобновлены рейсы из Москвы в три города Казахстана — Актобе, Костанай и Караганду. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
"Аэрофлот" возобновляет полёты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда – Москва (SU1936/1937)", — уточнил авиаперевозчик.
При этом отмечается, что из-за действующих ограничений на территории Казахстана рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику. Также это касается полётов в Нур-Султан с 12 по 18 января, которые были возобновлены с 10 января. О возобновлении полётов в Алма-Ату, Актау и Шымкент "Аэрофлот" пообещал проинформировать дополнительно.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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