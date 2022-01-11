"Аэрофлот" заявил о возобновлении рейсов ещё в три города Казахстана

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что уже в эти выходные будут возобновлены рейсы из Москвы в три города Казахстана — Актобе, Костанай и Караганду. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

"Аэрофлот" возобновляет полёты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва – Актобе – Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва – Костанай – Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва – Караганда – Москва (SU1936/1937)", — уточнил авиаперевозчик.