Директор НАСА Нельсон признался, что с нетерпением ждёт встречи с Рогозиным
О сроках запланированной встречи пока не известно. Нельсон ждёт улучшения ситуации с ковидом в мире.
Билл Нельсон. Фото © ТАСС / ZUMA
Руководитель НАСА Билл Нельсон будет рад увидеться с гендиректором "Роскосмоса". Об этом он заявил сам на брифинге и подчеркнул, что с нетерпением ждёт этой встречи. Когда именно он сможет лично пожать руку Дмитрию Рогозину, пока не известно.
"Что касается того, когда состоится эта поездка, я просто на милости ковида. Пока мы не увидим, что пандемия отступает, я не смогу поехать. Поэтому мы часто звоним по телефону. Наши ведомства, конечно, поддерживают постоянный контакт", — уточнил Нельсон, отвечая на вопрос журналиста ТАСС.
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