Зеленский: Запад должен быть готовым к введению санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский провёл с премьер-министром Канады Джастином Трюдо телефонный разговор, в ходе которого они обсудили международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом глава Незалежной написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью в Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения [рейса] PS752", — говорится в сообщении президента Украины.

Он также предложил Трюдо обновить Совместную декларацию об особом партнёрстве между странами. Кроме того, Зеленский призвал Запад быть готовым к безотлагательному введению "превентивного пакета санкций" против РФ.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жёсткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", — отметили в офисе главы Незалежной.