Зеленский: Запад должен быть готовым к введению санкции против России
Он также предложил премьер-министру Канады обновить Совместную декларацию об особом партнёрстве между странами.
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / JOHANNA GERON / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский провёл с премьер-министром Канады Джастином Трюдо телефонный разговор, в ходе которого они обсудили международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом глава Незалежной написал в своём аккаунте в "Твиттере".
"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью в Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения [рейса] PS752", — говорится в сообщении президента Украины.
Он также предложил Трюдо обновить Совместную декларацию об особом партнёрстве между странами. Кроме того, Зеленский призвал Запад быть готовым к безотлагательному введению "превентивного пакета санкций" против РФ.
"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жёсткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", — отметили в офисе главы Незалежной.
А ранее Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по Донбассу в "нормандском формате". Незалежная уверена, что новый саммит будет "серьёзным толчком" в урегулировании ситуации на востоке страны.
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