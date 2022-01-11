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Зеленский: Запад должен быть готовым к введению санкции против России

Он также предложил премьер-министру Канады обновить Совместную декларацию об особом партнёрстве между странами.

11 января, 18:56
<p><em style="font-style: italic;">Владимир Зеленский.</em> Фото © ТАСС / ЕРА / JOHANNA GERON / POOL</p>

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / ЕРА / JOHANNA GERON / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский провёл с премьер-министром Канады Джастином Трюдо телефонный разговор, в ходе которого они обсудили международные усилия для деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом глава Незалежной написал в своём аккаунте в "Твиттере".

"Поговорил по телефону с Джастином Трюдо. Проинформировал о ситуации с безопасностью в Донбассе. Обменялись видением международных усилий для деэскалации. Обсудили возможность продолжения миссии UNIFIER и договорились вместе добиваться справедливой компенсации семьям жертв крушения [рейса] PS752", — говорится в сообщении президента Украины.

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Он также предложил Трюдо обновить Совместную декларацию об особом партнёрстве между странами. Кроме того, Зеленский призвал Запад быть готовым к безотлагательному введению "превентивного пакета санкций" против РФ.

"Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жёсткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля", — отметили в офисе главы Незалежной.

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А ранее Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам по Донбассу в "нормандском формате". Незалежная уверена, что новый саммит будет "серьёзным толчком" в урегулировании ситуации на востоке страны.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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