Отсчёт на секунды: Как западные СМИ и политики комментируют итоги переговоров России и США в Женеве Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как американские, европейские и украинские СМИ подбирают оружие наказания для Москвы и резюмируют встречу дипломатов. 11 января, 18:23 Переговоры дипломатов в Женеве 10 января. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

"США нужно наказать Россию за агрессию, произведя кибератаки на её инфраструктуру, электросеть, трубопроводы", "Москва не хочет договариваться", "...никто не верит, что военные из какой-либо входящей в НАТО страны захотят умирать, выполняя обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора, о которой нам постоянно напоминают". Это лишь часть утверждений западных СМИ при описании итогов российско-американских переговоров. К сожалению, главные их детали они упустили. Как обычно. — Когда замгоссекретаря США Венди Шерман вышла после более чем семичасовых переговоров с высокопоставленным российским дипломатом, то чётко уяснила одну вещь. Она не была уверена в том, что России вообще нужны были переговоры, — передаёт "Радио Свобода"*.

Администрация Соединённых Штатов позиционировала главной темой этих переговоров Украину, тогда как Россия, вообще-то, приехала обсуждать гарантии безопасности и вопросы, связанные с НАТО. Поэтому стороны друг друга, мягко говоря, не поняли. — Для администрации Байдена целью прямых переговоров, которые начались в Женеве, является уменьшение вероятности начала серьёзной войны в Европе (которая потенциально может быть вызвана вторжением России на Украину), а также отстаивание принципа, согласно которому страны не могут перекраивать международные границы силой. Для президента Владимира Путина вопрос явно гораздо шире: сможет ли он повернуть время вспять к середине 1990-х годов, используя этот конкретный исторический момент для того, чтобы, по словам историка Найла Фергюсона, "воссоздать старую советскую сферу влияния", — пишет The New York Times, тоже не понимая, что речь шла не столько о сфере влияния, сколько об уважении интересов безопасности России.

— Символичен тот факт, что в российско-американских переговорах за столом не находятся заинтересованные стороны, чья безопасность находится под угрозой, то есть европейцы. Для Москвы Вашингтон по-прежнему остаётся единственным важным контактным лицом, потому что он правит коллективным Западом. Россия хочет договориться с США о разделе и разграничении сфер влияния — так же, как это было во времена холодной войны, — пишет австрийская газета Der Standart.

Естественно, западные эксперты и журналисты уверяют, что Москва вышла на эти переговоры о сферах влияния с изначально завуалированными лозунгами. — Россия определённо пытается усилить давление, в этом нет ничего нового. Россия подчёркивает своё видение международных отношений, указывает, что, по её мнению, НАТО является агрессивным союзом… Каждый разумный человек понимает, что это ерунда, — комментирует итоги переговоров замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Конечно же: то, что НАТО является неагрессивным союзом, могут подтвердить афганские, ливийские, югославские граждане. Они на своей коже ощутили натовское миролюбие.

И тем не менее о натовской теме в переговорах пишут немного. Почти все западные СМИ — от невнимательности, непрофессионализма или в целях пропаганды — вслед за администрацией США позиционировали главной темой российско-американских переговоров именно Украину, которую Запад якобы пытается защитить от России. — Администрация Байдена подняла вопрос о заключении двустороннего соглашения по ракетным системам, аналогичного ныне несуществующему Договору о ракетах средней и меньшей дальности, из которого США вышли при администрации Трампа, и потенциально устанавливающего ограничения на размер и масштабы военных учений в качестве средства убедить Россию сократить наращивание войск на границе с Украиной, — указывает американское издание The Hill. — Запад и Москва начинают переговоры на фоне российского ствола, направленного в голову Украине, — пишет европейское издание Politico. — Украина сегодня становится всё более важным фактором — трофеем, который хотят захватить россияне. Соответственно, проверяют Запад на предмет того, важна ли им вообще Украина, — говорит украинский политолог Александр Сушко.

Ну и, конечно же, компромисса тут не удалось достичь: Москва и Вашингтон снова разошлись в позициях на радость украинским СМИ. — Россия не смогла убедить США не приглашать Украину в НАТО, — передаёт телеканал ТСН. — Заместитель госсекретаря США Венди Шерман характеризовала встречу как серьёзный и деловой разговор, однако вовсе не тем, что принято называть термином "переговоры". Недовольство американской стороны понять легко. Первый раунд переговоров США и РФ в Женеве длился около восьми часов за закрытыми дверями. Однако за это время представители РФ лишь повторили тезисы об отсутствии намерений нападать на Украину, не давая ни гарантий, ни обещаний увести войска от украинских границ. Более того, накануне представитель РФ — заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков — сделал ряд заявлений, которые явно не указывали на желание российской стороны договариваться, — возмущается УНИАН. — Никаких решений об Украине без Украины, — радостно повторяет "Украинская правда" в своём заголовке давний лозунг Соединённых Штатов.

Вопрос в том, что делать дальше? Ведь Украина якобы в опасности, война стучится в двери. — Согласно выводам США, временное окно для вторжения российских войск в Украину, по-видимому, будет ограничено. Потому что, пока земля на Украине промёрзшая, это облегчает переброску тяжёлой военной техники. Однако весенняя оттепель может превратить землю в болото, — считает немецкий Spiegel. А газета The New York Times сообщила, что Россия перебросила к границе боевые вертолёты.

Журналисты в перечне решений непреклонны. Во-первых, не вестись на московские игры. — Дело в том, что Москва, скорее всего, захочет оказать давление, пообещать деэскалацию и продолжить переговоры, выискивая щели в западном блоке. А затем эксплуатировать эти трещины, увеличивая или уменьшая давление, в том числе военного характера. Если эта гипотеза верна, а так быть не должно, то может оказаться, что нас ждёт "игра на истощение", в которую играют обе стороны, — пишет польское издание Wpolityce. — Вся ситуация не играет в пользу западного мира, поскольку Россия сейчас играет на поле западных стран. То есть искусственно создала эскалацию и ведёт переговоры, чтобы учитывали её интересы, играя на чужом поле с самого начала. РФ пытается как можно больше "захотеть" и получить какие-то преференции для себя, — цитирует УНИАН украинского политолога Марию Авдееву.

Во-вторых, продавливать Москву. Но не только или даже не столько военным способом. — Политики и военные из стран НАТО поверили в "российскую угрозу" и так сильно её испугались, что решили приглушить свой страх при помощи самообмана: мы боимся Москвы, но ей тоже стоит нас бояться, ведь мы её "сдерживаем". На чём в техническом (практическом) плане базируется это сдерживание? Иначе говоря, что выступает дубиной в руках альянса, которая должна обрушиться на Россию, если та проявит непослушание в отношении Запада? Этого мы не знаем, но, пожалуй, никто не верит, что военные из какой-либо входящей в НАТО страны захотят умирать, выполняя обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора, о которой нам постоянно напоминают. Взглянем на ситуацию объективно: неужели испанская или бельгийская военнослужащая, даже не имеющая африканских корней, будет готова получать ранения или просто мириться с военными лишениями (например, отсутствием чистых туалетов) во время "похода на Москву"? — задаётся вопросом издание "Польская мысль".

— Сегодняшними средствами сдерживания являются уже не ракеты и крылатые ракеты, а громкие экономические санкции. Это требует решимости и готовности идти на жертвы. Единство на Западе — величайший сдерживающий фактор, а Россия экономически уязвима, — уверяет немецкая газета Handelsblatt.

— Каким бы рискованным не являлся враждебный к Путину курс Запада, бездействие может стоить ещё дороже, — уверяет CNN. Ведь, по мнению экспертов издания, "капитуляция" перед требованиями российского президента не только побудит его действовать более агрессивно, но и вдохновит других ревизионистов наподобие Китая.

— Нам нужно объединить силы и не бояться. Путин боится, но не нас. Он боится своего народа, боится демократических выборов, — рассказывает бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене, не помнящая, видимо, что Владимир Путин выиграл все демократические выборы с момента своего прихода к власти и что его рейтинг среди российского народа является предметом зависти для лидеров западных стран.

В-третьих, говорить с Москвой на её языке — языке силы и обещаний интервенций. В случае запада — военно-санкционных. — Первой такой мерой были бы санкции, которые бы отрезали русских от международной банковской системы. Второй мерой был бы удар кибероружием, нацеленным на их инфраструктуру, электрическую сеть, на их трубопроводы. Удар, который бы, естественно, ослабил их экономику. Думаю, в дополнение к этому было бы важно подвинуть дополнительные силы НАТО поближе к России — впрочем, мы эти силы уже и так двигаем, — уверяет бывший директор ЦРУ Леон Панетта.

— Если Россия не откажется от своих шагов, противоречащих международному праву, не прекратит агрессию против Украины, не откажется от уже предпринятых ею действий, санкционная политика должна быть продолжена. Потому что это единственный язык, который Путин использует и понимает. Это язык, который должно использовать НАТО, — заявил Павел Яблонский, забывая, видимо, о том, что именно использование альянсом языка силы и привело Америку в нынешний переговорный тупик с Россией.

* Организация, внесённая в России в список иноагентов.

Авторы Геворг Мирзаян