Генсек ООН Гутерриш обеспокоен запуском КНДР баллистической ракеты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях КНДР. В связи с этим он призвал Пхеньян выполнять свои международные обязательства и возобновить переговоры по ситуации на Корейском полуострове.

"Гутерриш очень обеспокоен последним развитием событий, подтверждает свой призыв к руководству КНДР полностью выполнять свои международные обязательства, все соответствующие резолюции СБ ООН и возобновить переговоры с заинтересованными сторонами по ситуации на Корейском полуострове", — сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.