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Генсек ООН Гутерриш обеспокоен запуском КНДР баллистической ракеты

Он уверен, что достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова можно только дипломатическим путём.

11 января, 19:10
<p>Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Marwan Naamani / picture alliance</p>

Антониу Гутерриш. Фото © Getty Images / Marwan Naamani / picture alliance

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен сообщениями о ракетных испытаниях КНДР. В связи с этим он призвал Пхеньян выполнять свои международные обязательства и возобновить переговоры по ситуации на Корейском полуострове.

"Гутерриш очень обеспокоен последним развитием событий, подтверждает свой призыв к руководству КНДР полностью выполнять свои международные обязательства, все соответствующие резолюции СБ ООН и возобновить переговоры с заинтересованными сторонами по ситуации на Корейском полуострове", — сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Гутерриш убеждён, что достичь устойчивого мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова можно только путём дипломатического взаимодействия.

Напомним, ранее Береговая охрана Японии зафиксировала запуск ракеты из КНДР. Снаряд мог упасть в Японское море. Находящиеся там суда были предупреждены об опасности. Японцы дали первую оценку выпущенной ракете, отметив, что какого-либо ущерба морским или воздушным судам зафиксировано не было. Постпреды США и стран Запада в Совбезе ООН призвали КНДР отказаться от ракетной программы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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