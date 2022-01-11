В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая штамм ковида "омикрон"

В России зарегистрирована тест-система для выявления нового штамма коронавируса "омикрон, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм CoViD-19. Одиннадцатого января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие", — говорится в сообщении.

Шагает по всей планете: Как "омикрон" после праздников атакует Россию и почему нужно привиться

В пресс-службе добавили, что набор реагентов был разработан по поручению главы агентства Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России. Он предназначен для применения в клинической лабораторной диагностике. Набор позволяет с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов "омикрон" и "дельта" за полтора часа.