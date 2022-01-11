В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая штамм ковида "омикрон"
Она разработана в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Набор реагентов позволяет с высокой чувствительностью определять геноварианты "омикрона" в течение полутора часов.
© ТАСС / Сергей Савостьянов
В России зарегистрирована тест-система для выявления нового штамма коронавируса "омикрон, разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
"В России зарегистрирована первая тест-система, выявляющая омикрон-штамм CoViD-19. Одиннадцатого января Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) впервые в России зарегистрировала медицинское изделие", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что набор реагентов был разработан по поручению главы агентства Вероники Скворцовой в Центре стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России. Он предназначен для применения в клинической лабораторной диагностике. Набор позволяет с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов "омикрон" и "дельта" за полтора часа.
Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.
Комментариев: 0