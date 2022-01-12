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Сенатор Косачёв заявил, что США не готовы к войне ради расширения НАТО

По его словам, цель Вашингтона — создание однополярного мира, но воевать ради её достижения американцы не станут.

12 января, 00:50

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв. © ТАСС / Алексей Дружинин

США настроены на расширение состава НАТО, но начинать войну из-за этого американцы не готовы, заявил в интервью "Парламентской газете" вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что цель Вашингтона — создание однополярного мира, и Соединённые Штаты никогда не откажутся от этой идеи.

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"Но, преследуя её, американцы не готовы за такую цель воевать, они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками", — пояснил Косачев.

Сенатор назвал это "красными линиями", которые в Соединённых Штатах не хотят переступать. Косачёв также отметил, что США не будут воевать за Украину. Кроме того, он подчеркнул, что Россия совершенно точно не стремится к войне.

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"Да, мы готовы содействовать решению проблем между государствами — как это было, скажем, в той же Грузии в 2008 году. При этом мы отрицаем военный путь их решения. И в этом, кстати, принципиальное отличие нашей позиции от позиции официального Киева, Тбилиси и частично Кишинёва", — заключил вице-спикер.

Ранее норвежский генерал Роберт Моод предложил НАТО для предотвращения войны дать РФ шанс вступить в альянс.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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