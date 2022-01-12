NATO против ОДКБ: Сравниваем армии сильнейших военных блоков Отношения между Североатлантическим альянсом (NATO) и Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) давние и непростые. Мы решили сопоставить их вооружённые силы. 11 января, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Североатлантический альянс (NATO) был создан в 1949 году, в начале холодной войны между США и СССР. Цель военного блока западных стран не скрывалась — противостоять Советскому Союзу. Сперва в альянс входило 12 государств, теперь их уже 27. Причём многие из недавно вступивших находились в сфере влияния СССР до того момента, пока он не развалился в 1991 году.

NATO — могучая сила: во главе её сильнейшая армия мира. По данным авторитетного рейтинга Global Firepower Index, в рейтинге 138 сильнейших армий мира Соединённые Штаты занимают первое место, Франция — 7-е, Великобритания — 8-е, Турция — 11-е, Италия — 12-е, Германия — 15-е. Остальные члены альянса уступают лидерам.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) появилась в 1992 году. Военный альянс был создан практически на руинах советской системы безопасности, куда помимо, собственно, СССР входили ещё и страны Варшавского договора. А это почти вся Восточная Европа. Сперва в ОДКБ входило девять государств. Но Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули союз. На данный момент в ОДКБ шесть стран (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Армения).

По данным всё того же Global Firepower Index, Россия занимает второе место в мире по мощи армии. Белоруссия — на 50-м месте, Казахстан — на 61-м, Киргизия — на 93-м, Таджикистан — на 99-м месте и Армения — на 100-м. Мы решили наглядно сравнить вооружённые силы ОДКБ и шести сильнейших стран NATO в нашей инфографике. В ней же мы сравним и ядерный потенциал блоков. 93% всего ядерного оружия распределено между США и Россией. Этого хватит, чтобы уничтожить всё живое. Но на стороне NATO ещё две страны с ядерным оружием: Франция и Великобритания.

Армии NATO против ОДКБ: Сравним вооружённые силы. Инфографика © LIFE

Авторы Артур Матвеев