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Президент и премьер Болгарии ушли на карантин из-за заболевшего ковидом спикера парламента

Все они чувствуют себя хорошо. Приняты меры для нормального функционирования президентской администрации.

12 января, 00:10

Президент Болгарии Румен Радев © ТАСС / EPA

Президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Кирил Петков отправились на карантин после совещания с участием председателя Народного собрания (парламент) Николы Минчева, который днём ранее заразился ковидом.

"В связи с проведённым в понедельник заседанием Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) и положительным результатом теста на CoViD-19 у одного из участников президент Румен Радев и представители его команды, участвовавшие в заседании, ушли на самоизоляцию. Все они чувствуют себя хорошо", — указано в сообщении пресс-службы главы государства.

Вице-президент Боливии и шесть министров заразились ковидом

Вице-президент Боливии и шесть министров заразились ковидом

Спикер парламента Болгарии почувствовал себя плохо 10 января. Это произошло сразу после заседания КСНБ, которое проходило более пяти часов с участием руководителей государства, лидеров политических партий и других официальных лиц. В результате Минчев сделал тест на ковид, он оказался положительным.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заболел ковидом и ушёл на домашний карантин. До этого он трижды привился и сейчас переносит недуг бессимптомно.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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