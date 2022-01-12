Президент и премьер Болгарии ушли на карантин из-за заболевшего ковидом спикера парламента
Все они чувствуют себя хорошо. Приняты меры для нормального функционирования президентской администрации.
Президент Болгарии Румен Радев © ТАСС / EPA
Президент Болгарии Румен Радев и премьер-министр Кирил Петков отправились на карантин после совещания с участием председателя Народного собрания (парламент) Николы Минчева, который днём ранее заразился ковидом.
"В связи с проведённым в понедельник заседанием Консультативного совета по национальной безопасности (КСНБ) и положительным результатом теста на CoViD-19 у одного из участников президент Румен Радев и представители его команды, участвовавшие в заседании, ушли на самоизоляцию. Все они чувствуют себя хорошо", — указано в сообщении пресс-службы главы государства.
Спикер парламента Болгарии почувствовал себя плохо 10 января. Это произошло сразу после заседания КСНБ, которое проходило более пяти часов с участием руководителей государства, лидеров политических партий и других официальных лиц. В результате Минчев сделал тест на ковид, он оказался положительным.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заболел ковидом и ушёл на домашний карантин. До этого он трижды привился и сейчас переносит недуг бессимптомно.
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