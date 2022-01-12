Основатель Microsoft Гейтс предсказал спад заболеваемости ковидом после волны "омикрона"

Широкое распространение омикрон-штамма коронавируса может повлечь за собой снижение числа заражений и переход CoViD-19 в разряд сезонных заболеваний. Такое мнение озвучил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, отвечая в "Твиттере" на соответствующий вопрос.

По словам основателя Microsoft, омикрон-штамм оказывает значительную нагрузку на систему здравоохранения в каждой стране. Большинство тяжёлых случаев заболевания приходится на невакцинированных людей. Предприниматель подчеркнул, что "омикрон" способствует выработке иммунитета к коронавирусу, который будет сохраняться по меньшей мере на протяжении года.

"Как только в той или иной стране пройдёт вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений и CoViD-19 можно будет лечить как сезонный грипп. Рано или поздно мы можем прийти к тому, что нам нужно будет раз в год прививаться от коронавируса", — считает Гейтс.

Он добавил, что на данный момент предпосылок к появлению более заразного штамма инфекции нет, но исключать возможность его возникновения не следует.