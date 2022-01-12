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Основатель Microsoft Гейтс предсказал спад заболеваемости ковидом после волны "омикрона"

По его словам, новый штамм способствует выработке иммунитета к коронавирусу, который будет сохраняться по меньшей мере на протяжении года.

11 января, 22:32
<p>Билл Гейтс © ТАСС / PA</p>

Билл Гейтс © ТАСС / PA

Широкое распространение омикрон-штамма коронавируса может повлечь за собой снижение числа заражений и переход CoViD-19 в разряд сезонных заболеваний. Такое мнение озвучил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, отвечая в "Твиттере" на соответствующий вопрос.

По словам основателя Microsoft, омикрон-штамм оказывает значительную нагрузку на систему здравоохранения в каждой стране. Большинство тяжёлых случаев заболевания приходится на невакцинированных людей. Предприниматель подчеркнул, что "омикрон" способствует выработке иммунитета к коронавирусу, который будет сохраняться по меньшей мере на протяжении года.

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"Как только в той или иной стране пройдёт вспышка заражений омикрон-штаммом, в течение года там будет наблюдаться снижение числа заражений и CoViD-19 можно будет лечить как сезонный грипп. Рано или поздно мы можем прийти к тому, что нам нужно будет раз в год прививаться от коронавируса", — считает Гейтс.

Он добавил, что на данный момент предпосылок к появлению более заразного штамма инфекции нет, но исключать возможность его возникновения не следует.

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Напомним, 11 января в России зарегистрировали первую тест-систему, выявляющую штамм ковида "омикрон". Она разработана в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Набор реагентов позволяет с высокой чувствительностью определять геноварианты "омикрона" в течение полутора часов.

Ситуация с "омикроном" в последнее время вызывает сильные опасения. В ВОЗ считают, что уже через несколько недель этим вариантом коронавируса будет заражено больше половины жителей Европы. В России также ожидают ухудшения эпидемиологической ситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, уже через десять дней власти ждут значительного роста заболеваемости ковидом, а глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в стране может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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